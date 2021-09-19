برنامج سكني : 77 ألف أسرة استفادت من القرض العقاري المدعوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - واس

كشف برنامج سكني عن استفادة أكثر من 77 ألف أسرة من خياري القرض العقاري المدعوم لشراء الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء منذُ بداية شهر يناير حتى أغسطس 2021، منها 61,886 أسرة استفادت من القرض المدعوم لشراء وحدات سكنية جاهزة.

يأتي ذلك باستحقاق فوري ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكينها من الحصول على الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة التي تلاءم رغباتهم وتناسب قدراتهم، بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

الأسر المستفيدة من برنامج سكني

ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج سكني والتي تجاوز عددها 145 ألف أسرة من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي) منها أكثر من 115,038 أسرة سكنت منازلها حتى أغسطس الماضي، وذلك في إطار الإجراءات السهلة الميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط .

ويقدم برنامج “سكني” خيار القرض المدعوم لمستفيديه، بهدف تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول من خلال تقديم الدعم لشراء الوحدات السكنية التي يختارونها من مشاريع البرنامج تحت الإنشاء التابعة للبرنامج أو الوحدات الجاهزة، ما يعطي الأسر المستفيدة حرية اختيار المواقع والتصاميم التي تناسبهم وبأسعار مناسبة وجودة عالية وفق احتياجهم ورغباتهم، ويمكن الحصول على تفاصيل أكثر حول منتج شراء الوحدات السكنية الجاهزة من خلال زيارة الرابط .

خدمات موقع وتطبيق سكني

ويوفّر موقع وتطبيق سكني عدد من الخيارات والخدمات السكنية ضمن إجراءات إلكترونية مُيسرة باستحقاق فوري، مع إمكانية استعراض الخيارات السكنية المتنوعة في 106 مشروعات توفّر نحو 146 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر أكثر من 180 ألف أرض سكنية، وإصدار عروض الأسعار، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، واختيار التصاميم النموذجية لمستفيدي البناء الذاتي وإصدار رخص البناء إلكترونياً، والتنازل الإلكتروني عن الدعم السكني بين الزوجين وخدمة التمويل الإلكتروني و”السوق العقاري” وغيرها من الخدمات.

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