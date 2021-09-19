- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
يدشن المنتخب السعودي للسهام غداً الاثنين مشاركته في بطولة العالم للسهام 2021 والتي تحتضنها مدينة "يانكتون" في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19-26 سبتمبر الجـاري.
وتضم بعثة أخضـر السهام 9 رماة "رجال – سيدات"، حيث ستشارك ثلاث راميات في منافسات القوس الأولمبي وهن: مشاعل العتيبي، سارة بنت سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة سيشاركون في منافسات القوس المركب، هم: "مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني"، و3 آخرين في القوس الأولمبي: "راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي". فيما يشرف فنياً الأخضر المدرب بول روبيرتس بالإضافة لإداري البعثة الأستـاذة أسماء الشعبان.
وستنطلق مشاركة الأخضر غداً الاثنين بالتدريب الرسمي للبطولة، فيما شارك كافة الرماة اليوم الأحد في التدريبات الجماعية فور وصول البعثة للولايات المتحدة الأمريكية.
من جهة أخرى شارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام أمس السبت في اجتماعات الكونجرس التي نظمها الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم بالإضافة لحضوره ورشة عمل لشرح القوانين واللوائح الجديدة في الاتحاد الدولي.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 02:43 PM
غدًا.. عبر التدريب الرسمي:الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية
يدشن المنتخب السعودي للسهام غداً الاثنين مشاركته في بطولة العالم للسهام 2021 والتي تحتضنها مدينة "يانكتون" في ولاية داكوتا الجنوبية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 19-26 سبتمبر الجـاري.
وتضم بعثة أخضـر السهام 9 رماة "رجال – سيدات"، حيث ستشارك ثلاث راميات في منافسات القوس الأولمبي وهن: مشاعل العتيبي، سارة بنت سلوم، وشادن المرشود، بالإضافة إلى 3 رماة سيشاركون في منافسات القوس المركب، هم: "مجدي الصبحي، هيثم مبارك، وعلي الشمراني"، و3 آخرين في القوس الأولمبي: "راشد السبيعي، عبدالرحمن الموسى، ومنصور علوي". فيما يشرف فنياً الأخضر المدرب بول روبيرتس بالإضافة لإداري البعثة الأستـاذة أسماء الشعبان.
وستنطلق مشاركة الأخضر غداً الاثنين بالتدريب الرسمي للبطولة، فيما شارك كافة الرماة اليوم الأحد في التدريبات الجماعية فور وصول البعثة للولايات المتحدة الأمريكية.
من جهة أخرى شارك بكر التويجري الأمين العام للاتحاد السعودي للسهام أمس السبت في اجتماعات الكونجرس التي نظمها الاتحاد الدولي على هامش بطولة العالم بالإضافة لحضوره ورشة عمل لشرح القوانين واللوائح الجديدة في الاتحاد الدولي.
، الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الرمـاة السعوديون يدشنون مشاركتهم العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.