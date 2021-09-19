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الضمان الاجتماعي بتيماء يدعو للتسجيل بدورتي "الأسر المنتجة" و"الاستثمار الذكي"

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محمد بن مسعود - الدمام - 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 02:46 PM

تتناول عدة محاور منها أهمية المال والاستثمار والوظيفة وسمات المستثمر الذكي

الضمان الاجتماعي بتيماء يدعو للتسجيل بدورتي "الأسر المنتجة" و"الاستثمار الذكي"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دعا مكتب الضمان الاجتماعي بتيماء ممثلاً بقسم التمكين وبالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، للتسجيل في دورة الأسر المنتجة لمستفيدي الضمان الاجتماعي من الرجال والنساء .

وتعقد الدورة التي يقدمها سفير الادخار والعمل الحر في بنك التنمية الاجتماعية أمجد حمد البلوي، يوم الثلاثاء 1443/2/14هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتأتي محاور الدورة عن تمكين الأسر المنتجة، ومنتج العمل الحر، ومنتجات بنك التنمية الاجتماعية، كما تقام دورة الاستثمار الذكي وتنمية المال، يوم الأربعاء 1443/2/15هــ الساعة السابعة مساءً بمقر الجمعية الخيرية.

وتتناول الدورة عدة محاور من بينها أهمية المال والاستثمار والوظيفة، وسمات المستثمر الذكي، ورباعية الكسب واستغلال المواهب والمهارات، بالإضافة إلى الفرق بين التجارة والاستثمار.

رابط التسجيل

https://urldefense.com/v3/__https://eventsmanagement.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=6914__;!!I8ltZ_Qd!HBaGCWJQW3-CJnTEAKebb8_T8KxxVo82-lIYQhzO2hWgFJphL8vK99blhOxuT8Gvtu4cgw$

https://urldefense.com/v3/__https://events.sdb.gov.sa/Public/ExternalAttndeeRegister?EventId=12612__;!!I8ltZ_Qd!BFtLj2IlBLwZ79oBgIqEXiaQS6njbDDFWSXNt_VXJjwnJmrX61SKh-QYRGWIN08aTFKhzw$

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، الضمان الاجتماعي بتيماء يدعو للتسجيل بدورتي "الأسر المنتجة" و"الاستثمار الذكي" ،
المصدر : الخليج 365

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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