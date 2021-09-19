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نيودلهي.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي

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محمد بن مسعود - الدمام - جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر خلال زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت جلسة المباحثات جهود البلدين في مكافحة الجائحة حيث ثمن الجانب الهندي وقوف المملكة بجانب الهند بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس .

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية 2030 بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية.
واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي " الخضراء والشرق الأوسط الأخضر". حضر جلسة المباحثات الدكتور سعود الساطي سفير السعودية لدى الهند وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

نيودلهي.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 02:21 PM

جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين

نيودلهي.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اليوم بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر خلال زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين وبحث أوجه تعزيز العمل المشترك والتنسيق الثنائي في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكل ما من شأنه يعزز الأمن والسلم الدوليين.

وتناولت جلسة المباحثات جهود البلدين في مكافحة الجائحة حيث ثمن الجانب الهندي وقوف المملكة بجانب الهند بتقديم المساعدات الطبية لمواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.

كما جرى خلال جلسة المباحثات مناقشة سبل توطيد الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ضوء رؤية 2030 بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التعاون بين المملكة والهند في المجالات السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات البينية.
واستعرضت جلسة المباحثات جهود المملكة الدولية في الحفاظ على كوكب الأرض وما تضمنه إعلان سمو ولي العهد من مبادرتي "السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر". حضر جلسة المباحثات الدكتور سعود الساطي سفير السعودية لدى الهند وعبدالرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.

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، نيودلهي.. وزير الخارجية يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الهندي ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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