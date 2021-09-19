شكرا لمتابعة خبر عن المرور يحدد خطوات تجديد رخصة السيارة في حال وجود مخالفات على مالكها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت الإدارة العامة للمرور الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.

وقال المرور إن المستفيد في تلك الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

وفي وقت سابق أوضحت الإدارة أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبش، والضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.