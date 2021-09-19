شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية توضح خطوات التقديم على مستحقات "ساند" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، خطوات التقديم على مستحقات " ساند ".

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن هذه الخدمة تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل " ساند " من خلال حساب المشترك.

وأضافت أن هذه الخدمة يمكن الاستفادة منها عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتامينات أون لاين، ثم اختيار أيقونة " التعطل عن العمل"، واختيار أيقونه " طلب ساند "، وإدخال رقم الحساب البنكي ومن ثم إرسال الطلب.