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التأمينات الاجتماعية توضح خطوات التقديم على مستحقات "ساند"

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، خطوات التقديم على مستحقات " ساند ".

وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أن هذه الخدمة تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل " ساند " من خلال حساب المشترك.

وأضافت أن هذه الخدمة يمكن الاستفادة منها عن طريق تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتامينات أون لاين، ثم اختيار أيقونة " التعطل عن العمل"، واختيار أيقونه " طلب ساند "، وإدخال رقم الحساب البنكي ومن ثم إرسال الطلب.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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