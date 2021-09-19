شكرا لمتابعة خبر عن فلكية جدة تكشف موعد رصد "قمر الحصاد" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة عن رصد القمر البدر لشهر صفر 1443، غدا الاثنين.

وذكرت الجمعية الفلكية أن القمر البدر لشهر صفر هو البدر الأخير في فصل الصيف ويسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة.

وأشارت الجمعية إلى أن القمر سيشرق مع غروب الشمس وسيصل أعلى نقطة في السماء منتصف الليل يتبع ذلك وصوله لحظة الاكتمال الساعه 02:54 صباحاً وسيغرب مع شروق شمس الثلاثاء

وأضافت أنه من الممكن أن يكون لونه ورديًّا أو برتقاليًّا؛ ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.