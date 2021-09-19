شكرا لمتابعة خبر عن وقاية تنشر الدليل الارشادي لآثار التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت هيئة الصحة العامة، اليوم الأحد، الدليل الإرشادي لآثار التعرض لدرجات المرتفعة على صحة الإنسان وطرق الوقاية منها.

وأشارت وقاية، إلى أن الدليل يهدف إلى التوعية بالمخاطر الصحية وطرق الوقاية منها.

وأضافت أن هناك عدة عوامل تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة وهي: المستويات العالية من الرطوبة ،أمراض القلب، السمنة، الأمراض العقلية/ الحمى، ضعف في الدورة الدموية، الجفاف، ضربات الشمس.

ويذكر أن الإنسان يصاب بالإجهاد الحراري عنـد التعـرض للطقـس الحـار حيث درجـة حـرارة الجسـم ترتفـع وعنـد وصولهـا إلى درجـات حـرارة مرتفعة.

ويتسبب بعدة أعراض في جسم الإنسان منها: ارتفاع في درجات الحرارة، الشعور بالتعب والضعف/ الدوار أو الدوخة، الصداع، زيادة في نبضات القلب، جفاف في الجسم، نقص في كمية البول، تشنج في العضلات.