شكرا لمتابعة خبر عن المسند: انخفاض الحرارة بشكل محسوس والانفلونزا تنشط في الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقاً، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، الدكتور عبدالله المسند؛ إن "في سبتمبر الحرارة تنخفض بشكل محسوس، كما أن سخونة المياه في الأنابيب تقل أيضاً".

وتابع المسند: "في المناطق الشمالية من المملكة قد يبدأ استخدام السخانات للاغتسال مساءً، ويلاحظ خفض ميزان البرودة في المكيفات ليلاً؛ عادة تنشط الإنفلونزا في الأيام المقبلة".

وأضاف: "قد يتشكّل بعض السحب المتفرقة على أجواء مرتفعات عسير وربما يهطل منها بعض الأمطار، ومتوقع أيضاً أن تتشكّل سحب متفرقة على أجزاءٍ من الربع الخالي قد يهطل منها زخاتٌ مطرية".

كما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم 29 محطة في ‎السعودية، ودرجة الحرارة الكبرى ليوم أمس وهي كالتالي: