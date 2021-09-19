شكرا لمتابعة خبر عن 47 فنانة يصممن جدارية بطول 150 مترًا بمناسبة "اليوم الوطني" بالقريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

شاركت أكثر من 47 فنانة؛ في تنفيذ جدارية وتزيينها بالعديد من الرسومات في القريات بمناسبة اليوم الوطني الـ91.

ويصل طول الجدارية إلى نحو 150 متراً، وعبرت رسوماتها عن هوية المملكة، والاحتفال باليوم الوطني، وتزينت الجدارية بصور لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورسومات تراثية مختلفة، بحسب "العربية" .

ومن الجدير بالذكر، أن المبادرة تأتي بالتنسيق بين بلدية محافظة القريات والجمعية السعودية للفنون التشكيلية التي تشارك في تنظيم الاحتفالات الوطنية، ومنها الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.