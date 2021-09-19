شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كلية علوم الحاسب بجامعة الملك سعود تضيف 7 تخصصات حديثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أضافت كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، 7 تخصصات حديثة لمواكبة رؤية 2030، فيما تعد كلية علوم الحاسب والمعلومات أول كلية متخصصة في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور سلمان بن علي بن وهف عميد كلية علوم الحاسب بجامعة الملك سعود، أنه تعد الكلية من أكبر الكليات من ناحية التخصصات والأقسام العلمية والدارسين وأعضاء هيئة التدريس والإنجازات التي حققتها محليًا ودوليًا، فيما تواجه الكلية تحديات كبيرة ظهر بعضها في الآونة الأخيرة، بحسب قناة "الإخبارية" .

وأوضح عميد الكلية أنها تسعى إلى مواكبة الرؤية ومستهدفاتها وبرامجها، ورغم ظهور الجائحة وآثارها واصلت الكلية تحقيق أهدافها ومواكبة التطورات، بينما من بين التحديات مواكبة مخرجات الكلية لما يحتاجه سوق العمل خاصة من التخصصات المستقبلية.

وأشار إلى أنه تم تحديد الكثير من تلك التحديات وتجاوزها وتحويلها إلى فرص، ومن بين التخصصات الحديثة: الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علم البيانات، الروبوتية الذكية، الدرونز، التحول الرقمي، إنترنت الأشياء.