استمرت 60 يومًا.. قصة أول رحلة موثقة لعبور الربع الخالي قبل 91 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - كشف مبارك بن كلوت، حفيد الشيخ صالح بن كلوت، تفاصيل أول رحلة موثقة لجده برفقة مستكشف يريطاني، والتي عبر خلالها الربع الخالي قبل 91 عامًا، والتي استمرت نحو شهرين حتى وصل إلى الدوحة.

وقال "مبارك"، في تصريحات لبرنامج "من السعودية"، على فضائية "السعودية"، إن المستكشف البريطاني بيرترام توماس جاء إلى جده الشيخ صالح، طالبا عبور الربع الخالي، مشيرا إلى أن الرحلة كانت في فصل الشتاء، وحرص "توماس" على توثيقها بالصوت والصورة بداية من نقطة الانطلاق وحتى الأكلات وعادات وتقاليد وطبائع البدو.

وأوضح حفيد صاحب الرحلة، أن الرحلة تأخرت في البداية لخلافات في الاتفاق، حيث طلب المستكشف البريطاني وعدًا من جده بضمان حياته وهو ما رفضه نظرا لخطورة الرحلة وقتها وعدم الأمان.

وأشار "بن كلوت"، إلى أنه أعاد نفس الرحلة بنفس المسار في عام 2015، بناء على طلب من أحد البريطانيين في عمان، وبالفعل ذهبت وحضرت إلى منزل السفير البريطاني في مسقط، وهناك شاهدت مقاطع الفيديو والصور التي توثق الرحلة الأولى التي قام بها جدي.

وأضاف إلى أن الرحلة التي أجراها كانت بمشاركة 3 آخريين منهم البريطاني، واستمرت 49 يومًا سرنا على الإبل بالصحراء، لافتا إلى أن الرحلة رغم صعوبتها ووعورة الطريق إلا أنها لم تكن بنفس درجة الصعوبة التي واجهت جده ورفاقه في الرحلة الأولى.

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