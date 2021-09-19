حالة وفاة و8 إصابات بحادث انقلاب مركبة بطريق «الطائف – الرياض»

الرياض - محمد عبدالله - أسفر حادث انقلاب مركبة بطريق «الطائف – الرياض»، عن حالة وفاة و8 إصابات.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف بلاغا عن انقلاب مركبة تقل عائلة يمنية باتجاهها للطائف.

وتلقت غرفة العمليات بلاغا يفيد بوجود حادث انقلاب على مركبة تقل عائلة يمنية على طريق الرياض باتجاه الطائف بعد منطقة العطيف؛ ما أدى إلى احتجاز بعض أفراد العائلة داخل المركبة.

وعلى الفور تم الدفع بأربع فرق إسعافية للموقع بقيادة رئيس القيادة الميدانية نواف القرشي، وعند وصول أول فرقة للموقع تبين أن به 9 إصابات أحدهم محتجزة.

وبعد الفرز الطبي تبين أن ثماني حالات تعرضت لإصابات متوسطة إلى بسيطة حيث تلقت الخدمة الإسعافية اللازمة فيما توفيت حالة.

وعلى الفور تم التنسيق لنقل الحالات حيث نقلت إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.

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