أمانة العاصمة المقدسة تُصادر طنين من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة

الرياض - محمد عبدالله - صادرت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية (طنين) من الخضراوات والفواكه المتنوعة خلال حملة ميدانية على (الباعة الجائلين) في سوق النكَّاسة العشوائي بمكة المكرمة، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، ومشاركة الإدارة العامة للنظافة.

وواصلت بلدية الشوقية الفرعية جولاتها على صوالين الحلاقة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ونتج عن الجولات إغلاق 4 صوالين للحلاقة لم تلتزم بالأنظمة.

كما نفَّذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية على عددٍ من المحال التجارية وتغريم غير الممتثلين على منصة امتثال، إضافةً إلى تنفيذ جولة بنطاق البلدية لرصد الباعة المتجولين في مدخل حي الجعرانة، حيث أسفرت عن مصادرة كمية من الفواكه والخضار وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وعمل محضر بذلك.

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