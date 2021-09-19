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ممارسات غير أخلاقية تظهر بمواقع التواصل مع قرب اليوم الوطني 91

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الرياض - محمد عبدالله - سلطت قناة «الإخبارية» الضوء على بعض الممارسات غير الأخلاقية، التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مع قرب اليوم لوطني الـ 91 للمملكة.

وفي تقرير لبرنامج «نشرة النهار»، أوضح أنه مع قرب اليوم الوطني للمملكة، تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ظهور عدة سلوكيات وممارسات منافية للأخلاق من قبل البعض، حتى وصلت لمرحلة الإسقاط بالآخرين، فيما يأتي بعضها على شكل عروض تسويقية بطريقة هزلية غير لائقة بعادات المجتمع وتقاليده.

وأشار إلى ظهور مقاطع وصور مؤخرًا لأشخاص جسدوا الاحتفاء باليوم الوطني الـ 91 بطريقة مسيئة لا تعبر عن حب الوطن، وإنما بغرض الشهرة وتحقيق المصلحة الشخصية.

 

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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