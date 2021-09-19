التأمينات الاجتماعية تحدد 4 خطوات للحصول على مستحقات «ساند»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن خطوات التقديم للحصول على مستحقات التعطل عن العمل "ساند".

وحددت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها على "تويتر"، 4 خطوات للاستفادة من الخدمة، كالتالي:

1- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات "أون لاين".

2- اختيار أيقونة "التعطل عن العمل".

3- اختيار أيقونة "طلب ساند".

4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان، ومن ثم إرسال الطلب.

وأكدت التأمينات الاجتماعية، أنه بعد إتمام التسجيل، ستظهر رسالة بنجاح تقديم الطلب، وفي حال اعتماد الطلب ستصل للمستفيد رسالة نصية للتأكيد.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني، أن الحصول على دعم ساند يتطلب أن يكون المشترك سعودي الجنسية، وتوافر مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق.

ومن شروط الحصول على دعم ساند ألا يكون المشترك مفصولا من العمل بسبب راجع إليه، ألا يكون له دخل من عمل أو نشاط خاص، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

وألا يكون المشترك ترك العمل بمحض إرادته، وأن يكون قادرا على العمل، وألا يكون قد بلغ سن الستين والتسجيل في الوزارة (من خلال تقديم الطلب للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال 90 يوما من تاريخ ترك العمل)، وفقًا لشروط دعم ساند.

والبحث بنشاط وجدية عن العمل، والالتزام بالتدريب وفق ما يحدده الصندوق، والتقيد بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الصندوق، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

مدد الاشتراك في ساند

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرا التي تسبق المطالبة الأولى، وفقا للتأمينات الاجتماعية.

بينما يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

ويستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة، وفقًا للتأمينات الاجتماعية.

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