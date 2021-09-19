أمانة جدة تعتمد فعاليات اليوم الوطني 91

الرياض - محمد عبدالله - في إطار الاستعدادات لاحتفالات اليوم الوطني السعودي 91 والذي تنطلق فعالياته في السادس عشر من شهر صفر، الموافق الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار (هي لنا دار).

اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها في الطرق الرئيسة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الرياضة والفنون الشعبية والتشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وأوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس سعيد بن علي القرني أن سكان وزوار جدة وعلى مدى يومين سيكونون على موعد مع عروض الفنون الشعبية بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي، وستتضمن الفعالية مسابقات للأطفال ودمى متجولة، كما سيحتضن ميدان السارية جدارية الفن التشكيلي، وهي عبارة عن تصميم لوحة وطنية وفقا لهوية اليوم الوطني وذلك من خلال فنانين تشكيليين.

وبين القرني أن الأمانة ستقيم مباراة استعراضية بمعلب الفاير بول على شارع الأمير سلطان بمشاركة مجموعة من نجوم الفن والرياضة، بالإضافة لفعالية الدراجات الهوائية بمشاركة 50 دراجا ودراجة من فريق الشجاعة للدراجات والتي ستنطلق ابتداء من (شارع الأمانة – الكورنيش الأوسط – شارع فلسطين – شارع الأندلس – العودة إلى شارع الأمانة). وأضاف أن الفعاليات ستتضمن إطلاق مبادرتين للتشجير وزيادة المسطحات الخضراء وذلك في ممشى اليمامة - حديقة النخيل – شارع الأمير نايف – ممشى الأمير فيصل بن فهد والتي ستنفذ بالتعاون مع جمعية البر وشركة لش التجارية.

وأشار وكيل الأمين لخدمة المجتمع أن الطرق والميادين ستتزين بالأعلام وذلك في (شارع السلام – طريق الملك – ميدان البيعة – طريق المدينة – شارع حمزة شحاتة – شارع المدارس – شارع القاسم بن أمية في الحمدانية – شارع الأمانة – كوبري الصالة الملكية – ميدان الكرة الأرضية)، بجانب عروض الإضاءة في بوابات:(طريق المدينة الشرقية – الغربية – وطريق مكة - وميداني الكرة الأرضية والقناديل)، كما ستشمل العروض أعمال الـ 3D Mapping في مبنى الأمانة وميدان النورس على الواجهة البحرية، إضافة لتفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسية لنشر التهنئة بذكرى اليوم الوطني 91.

من جانبها تعتزم جمعية عيون جدة بالتعاون مع الأمانة على إطلاق 6 فعاليات متنوعة تشمل: (معرض صور جداوية – بطولة عيون جدة للألعاب المتعددة – تلوين شعار اليوم الوطني – جدارية اليوم الوطني 91 – مسابقة اليوم الوطني 91 الإلكترونية - أهازيج الرقصات الشعبية).

يذكر أن أمانة جدة خصصت ثلاث فعاليات لمنسوبيها احتفاءً بيوم الوطن وذلك من خلال توفير لوحة للتوقيع بعبارة حب الوطن، بجانب توزيع الهدايا التذكارية وإضاءة بهو الأمانة باللون الأخضر وشعار اليوم الوطني.

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