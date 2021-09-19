الصحة تتفاعل مع واقعة «إهمال» بأحد المستشفيات العامة

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مع بلاغ وردها موثق بالصور عن واقعة إهمال في أحد المستشفيات العامة.

وطلبت الوزارة، من مقدم البلاغ، التواصل معها عن طريق الاتصال بالرقم (المخصص للشكاوى) أو عبر الرسائل الخاصة.

جاء ذلك ردًا على بلاغ ورد لوزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» قال فيه أحد المستفيدين، إن المستشفى المشار إليه لا يهتم بصحة المراجعين أو يضع مكانًا مخصصًا لانتظارهم، وذلك على الرغم مما تقوم له حكومتنا الرشيدة ووزارة الصحة من جهود صحية وتطور إلكتروني.

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