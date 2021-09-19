الحيزان يتوقع المناطق المتأثر بالرياح والأمطار وطقس وسط النهار

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أن يكون طقس وسط النهار حارا بشكل عام مع تفاوت درجات الحرارة بين الشمال والوسط والشرق والغرب.

وقال الحيزان –عبر تويتر- من المتوقع هبوب رياح نشطة على شمال المنطقة الشرقية والكويت وعلى شرق الحدود الشمالية، والرياض ومنطقة مكة المكرمة والمرتفعات الشرقية والغربية.

ووفق الحيزان، يتشكل غطاء سحابي واسع يشمل مرتفعات جازان وعسير والباحة إلى منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وأجواء المنطقة الشرقية والرياض وحائل والقصيم والربع الخالي واليمن وسلطنة عمان وعرب الإمارات وسرقها.

وتابع: أن فرص هطول الأمطار تكون في مرتفعات جازان وعسير ومرتفعات اليمن الغربية حتى الشريط الساحلي جنوب اليمن بين عدن والمكلا وشرقها، وفي صلالة وجبال الحجر العمانية والعين الإماراتية.

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