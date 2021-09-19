من سيربح المليون يعود بحلقة خاصة احتفالًا بذكرى تأسيس mbc

الرياض - محمد عبدالله - عرضت مجموعة MBC، مساء أمس السبت، حلقة خاصة من برنامج «من سيربح المليون» مع الإعلامي اللبناني جورج قرداحي احتفالا بالذكرى الثلاثين على تأسيس مجموعة القنوات.

وجرى تصويره الحلقة الخاصة من برنامج من سيربح المليون في لشبونة البرتغالية مساء الأربعاء 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة وحضور أبرز وجوه MBC على مدى ثلاثة عقود منذ إطلاقها في عام 1991 وحتى اليوم، إلى جانب مجموعة من الصحفيين والإعلاميين العرب.

وخاضت مجموعة من نجوم الوطن العربي مسابقة برنامج من سيربح المليون ومن أبرزهم : يسرا، أمينة خليل، آسر ياسين، سمية الخشاب، ناصر القصبي، ظافر العابدين، ريم العبدالله، وباسل خياط.

واعتمد برنامج من سيربح المليون على وسائل المساعدة التقليدية مسابقة مثل الاستعانة بصديق والاستعانة بالجمهور وحذف إجابتين.

بداية برنامج من سيربح المليون

وبدأ الموسم الأول من برنامج من سيربح المليون 27 نوفمبر 2000، أولى أيام شهر رمضان واستمر لعدة مواسم.

ويستعرض برنامج من سيربح المليون أسئلة معلومات عامة ويقدم جوائز مالية كبيرة لمن يجب بشكل صحيح ومتتال على أسئلة البرنامج.

وعرض برنامج من سيربح المليون الذي يقدمه الإعلامي جورج قرداحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على قناة إم بي سي 1 ولاحقا على قناة أو أس أن يا هلا.

وخلال برنامج من سيربح المليون يتم اختيار المتسابقين من خلال استضافة ثمانية أشخاص وطرح عليهم ما يُسمى بسؤال السرعة، والأسرع هو الذي يُشارك في المسابقة، تغير هذا النظام فيما بعد حيث يتم اختيار المُتسابق من خلال الكمبيوتر، حيث يتم طرح عدة أسئلة على المتسابق وتزداد قيمة الجائزة بعد كُل سؤال يتم اجتيازه.

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