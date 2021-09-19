شكرا لقرائتكم خبر عن فلكية جدة ترصد غدًا البدر الأخير في فصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرصد القمر البدر لشهر صفر 1443 يوم غد الاثنين 20 سبتمبر 2021م ، وهو البدر الأخير في فصل الصيف ويسمى قمر الحصاد في هذا الوقت من السنة .ِ

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن استخدام مصطلح قمر الحصاد لعدة سنوات وهي تسمية "شعبية" تطلق على الأقمار البدر التي تحدث في شهري سبتمبر وأكتوبر، وهي الأشهر القريبة من الاعتدال الخريفي، مفيداً أنه في سبتمبر وأكتوبر يكون وقت شروق القمر قريباً إلى وقت غروب الشمس لعدة ليالي على التوالي في وقت طور البدر المكتمل بالنصف الشمالي للكرة الأرضية.

وأشار إلى أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ بأن الحجم الظاهري للقمر سيكون كبيراً عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه وردي أو برتقالي، ولكن بعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه الصغير، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري.

وأضاف أن اللون الوردي أو البرتقالي الذي يمكن أن يظهر به القمر أثناء شروقه هو بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، حيث تعمل مكوناته على بعثره الضوء الأبيض المنعكس عن القمر، بحيث تتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل التي تصل إلى الأعين .

وأفاد المهندس أبو زاهرة، أن قمر الحصاد سيصل أعلى نقطة في السماء عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي مائلاً باتجاه الجنوب، ويتبع ذلك ووصوله لحظة الاكتمال بزاوية 180 درجة من الشمس عند الساعه 02:54 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، ويكون قطع نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر، وسيبقى مشاهداً إلى أن يغرب مع شروق شمس الثلاثاء.