الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

مركبة تصطدم وتدمر عدداً من المركبات أمام محل تجاري

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول، اصطدام سيارة “تاهو” بقوة بعدد من المركبات المتوقفة بجانب أحد المحلات التجارية وأخرى متوقفة بساحة مجاورة.

وظهرت السيارة وهي تتحرك وتنطلق بسرعة لتصطدم بمركبتين متوقفتين أمام المحلات، وتواصل طريقها لتصطدم بمركبات أخرى متوقفة في الساحة المقابلة، لتعود مرة أخرى لتصطدم بالمركبة الأولى وتتوقف.

وعلق متداولو المقطع بقولهم إن المركبة قادها عامل بإحدى مغاسل السيارات، لإيقافها بموقع آخر، غير أنه لم يكن يحسن القيادة ما تسبب في وقوع الحادث.



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