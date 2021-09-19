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شكرا لقرائتكم تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91
بمشاركة أكثر من 47 فنانًا وفنانة
متابعات الخليج 365 - القريات
نفذت بلدية القريات جدارية بمناسبة اليوم الوطني 91، وذلك بمشاركة أكثر من 47 فنانًا وفنانة؛ زينوا الجدارية بالعديد من الرسومات.
الاحتفاء باليوم الوطني
ويبلغ طول الجدارية نحو 150 متراً، وعبرت رسوماتها عن الهوية السعودية، والاحتفال باليوم الوطني.
وتزينت الجدارية وفقا لفيديو نشرته “العربية”؛ بصور لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورسومات تراثية مختلفة.
وجاءت المبادرة بالتنسيق بين بلدية محافظة القريات والجمعية السعودية للفنون التشكيلية التي تشارك في تنظيم الاحتفالات الوطنية، ومنها الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.
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