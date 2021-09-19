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تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

تنفيذ جدارية بطول 150 متراً بالقريات بمناسبة اليوم الوطني 91

بمشاركة أكثر من 47 فنانًا وفنانة

متابعات الخليج 365 - القريات

 

نفذت بلدية القريات جدارية بمناسبة اليوم الوطني 91، وذلك بمشاركة أكثر من 47 فنانًا وفنانة؛ زينوا الجدارية بالعديد من الرسومات.

الاحتفاء باليوم الوطني

ويبلغ طول الجدارية نحو 150 متراً، وعبرت رسوماتها عن الهوية ، والاحتفال باليوم الوطني.

وتزينت الجدارية وفقا لفيديو نشرته “العربية”؛ بصور لولي العهد الأمير ورسومات تراثية مختلفة.

وجاءت المبادرة بالتنسيق بين بلدية محافظة القريات والجمعية السعودية للفنون التشكيلية التي تشارك في تنظيم الاحتفالات الوطنية، ومنها الاحتفال باليوم الوطني للمملكة.

 
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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