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شكرا لقرائتكم التأمينات: أربع خطوات للتقديم على مستحقات ساند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19
التأمينات: أربع خطوات للتقديم على مستحقات ساند
من خلال حساب المشترك
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية عن أربع خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”.
وأوضحت المؤسسة أن خدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل “ساند” من خلال حساب المشترك.
خطوات طلب الخدمة:
1- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين
2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل
3- اختيار أيقونة طلب ساند
4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب
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