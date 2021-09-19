التأمينات: أربع خطوات للتقديم على مستحقات ساند

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية عن أربع خطوات للتقديم على مستحقات “ساند”.

وأوضحت المؤسسة أن خدمة التقديم على مستحقات التعطل عن العمل ساند تتيح طلب صرف مستحقات التعطل عن العمل “ساند” من خلال حساب المشترك.

خطوات طلب الخدمة:

1- تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي بالتأمينات أون لاين

2- اختيار أيقونة التعطل عن العمل

3- اختيار أيقونة طلب ساند

4- إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان ومن ثم إرسال الطلب



شارك الخبر