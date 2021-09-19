السعودية | تتويج 5 بطلات بالجولة الذهبية لبطولة الاتحاد السعودي للمبارزة

شكرا لقرائتكم تتويج 5 بطلات بالجولة الذهبية لبطولة الاتحاد السعودي للمبارزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، الفائزات في بطولة المملكة على هامش الجولة الذهبية للمبارزة "عمومي وتحت 15سنة" والتي أقيمت في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي بالخبر -شرق السعودية- للأسلحة الثلاث (الابيه والسايبر والفويل)، حيث حققت خمس بطلات نجاحاً وتميزاً كبيرا، وكانت أولاهن البطلة الحسناء الحماد التي حققت بطولة السايبر عمومي للكبار، فما حققت لين الفواز بطولة الفويل عمومي، وندى عابد بطولة سلاح الابيه عمومي، وآية عمار بطولة سلاح الفويل تحت 15 سنة، وضي العميري بطولة سلاح الابيه تحت 15 سنة، كما تم تتويج بطلات الجولات المتعددة خلال ختام الموسم.

وجاءت البطولة بعد أن أنهى المنتخب السعودي للمبارزة للسيدات الخميس الماضي، معسكره الإعدادي الذي أقيم في صالة المبارزة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الراكة بالخبر، للأسلحة الثلاث (الأبيه والسايبر والفويل)، بعد أن استمر لمدة 10 أيام.

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وجاء المعسكر استعداداً لبطولة الجولة الذهبية للسيدات "عمومي وتحت 15 عامًا" التي اختتمت يوم أمس، بسلاحي السايبر والفويل، بمشاركة 60 لاعبة، وطاقم تحكيم نسائي، إضافة إلى طاقم تنظيمي إداري وهم ملاك السلطان ودعد المسفر ولجين هزازي وأريج عابد.

من المشاركات في البطولة

وشهدت البطولة مشاركة المحكمة الدولية الأرجنتينية يانينا إيانوزي، التي شاركت في المعسكر كمحكمة ومدربة للإشراف على مستوى وأداء اللاعبات.