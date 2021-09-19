- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
دشن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي ومدير عام تعليم الرياض حمد ناصر الوهيبي في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية اليوم، مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك -الشريك الاستراتيجي- لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع "جرير".
وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة، بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة "سابك"وشركة مكتبة "جرير".
وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعمًا وتشجيعًا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض قرابة 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.
وقد عملت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بنين وبنات، بالتنسيق مع مكاتب التعليم، في تحديد المدارس المستهدفة والإشراف على توصيلها للمكاتب ومتابعة تسليمها للمدارس.
وتأتي المبادرة امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأبنائهم الطلاب والطالبات، وحرصهم على توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في تحقيق التميز والإبداع في رحلتهم التعليمية.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 01:01 PM
امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين لأبنائه الطلاب"تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض
دشن أمين عام مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيلي ومدير عام تعليم الرياض حمد ناصر الوهيبي في مدرسة عبدالله بن الزبير الابتدائية اليوم، مبادرة العودة إلى المدارس التي أطلقتها المؤسسة بالشراكة مع شركة سابك -الشريك الاستراتيجي- لتوزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في تعليم الرياض بالتعاون مع "جرير".
وكان وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد أطلق المبادرة على مستوى المملكة، تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة، بالتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة "سابك"وشركة مكتبة "جرير".
وتهدف المبادرة إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية دعمًا وتشجيعًا لهم، وجاء نصيب إدارة التعليم بمنطقة الرياض قرابة 33 ألف حقيبة مدرسية للبنين والبنات.
وقد عملت إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض بنين وبنات، بالتنسيق مع مكاتب التعليم، في تحديد المدارس المستهدفة والإشراف على توصيلها للمكاتب ومتابعة تسليمها للمدارس.
وتأتي المبادرة امتدادًا للدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لأبنائهم الطلاب والطالبات، وحرصهم على توفير كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات في تحقيق التميز والإبداع في رحلتهم التعليمية.
، "تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تكافل".. توزيع 33 ألف حقيبة مدرسية على الطلاب والطالبات في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.