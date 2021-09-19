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سجلت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، براءة اختراع جديدة، لتقنية في الهواتف الذكية، وُصفت بأنها يمكن أن تنقذ حياة الأشخاص.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن شاومي سجلت براءة اختراع لتقنية على الهواتف المحمولة يمكنها مراقبة الزلازل وتوقعها قبل وقوعها بفترة كافية، ويمكنها أن تنقذ حياة الشخص.
ويمكن لتلك التقنية الجديدة أن تكون قادرة على قراءة ومراقبة وتوقع النشاط الزلزالي في أي هاتف ذكي.
وستعمل تلك التقنية أيضًا على نقل المعلومات الواردة من مركز معالجة الزلازل، سريعًا إلى الهواتف، وكذلك نقل البيانات التي سيرصدها الهاتف إلى مراكز الزلازل لتحذيرها أيضًا.
يُذكر أن شاومي، سَبَق أن سجلت -في وقت سابق- براءة اختراع لهواتف ذكية قابلة للطي، مدعومة بشاشة مرنة غير قابلة للتجعد.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 12:40 PM
سجلت سابقًا براءة اختراع لهواتف قابلة للطي مدعومة بشاشة مرنة"شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك
سجلت شركة "شاومي" الصينية الرائدة، براءة اختراع جديدة، لتقنية في الهواتف الذكية، وُصفت بأنها يمكن أن تنقذ حياة الأشخاص.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" أن شاومي سجلت براءة اختراع لتقنية على الهواتف المحمولة يمكنها مراقبة الزلازل وتوقعها قبل وقوعها بفترة كافية، ويمكنها أن تنقذ حياة الشخص.
ويمكن لتلك التقنية الجديدة أن تكون قادرة على قراءة ومراقبة وتوقع النشاط الزلزالي في أي هاتف ذكي.
وستعمل تلك التقنية أيضًا على نقل المعلومات الواردة من مركز معالجة الزلازل، سريعًا إلى الهواتف، وكذلك نقل البيانات التي سيرصدها الهاتف إلى مراكز الزلازل لتحذيرها أيضًا.
يُذكر أن شاومي، سَبَق أن سجلت -في وقت سابق- براءة اختراع لهواتف ذكية قابلة للطي، مدعومة بشاشة مرنة غير قابلة للتجعد.
، "شاومي" تسجل براءة اختراع لتقنية في الهواتف يمكن أن تنقذ حياتك ،
المصدر : الخليج 365
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