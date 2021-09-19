، جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها ،

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في جريمة مروعة باليمن، أقدمت فتاة في السابعة عشرة من عمرها، أمس السبت، على قتل والدها وإصابة أمها وأخيها بالرصاص في مديرية المعافر، جنوب غربي محافظة تعز.
ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر محلية، أن فتاة تُدعى "بشرى"، سرقت مسدس والدها بشير مهيوب التميمي، وأطلقت النار عليه فأردته قتيلًا على الفور.
وحسب موقع "الموقع بوست" اليمني، أضافت المصادر أن الفتاة بعد أن قتلت والدها أطلقت النار على والدتها أيضًا وشقيقها؛ مما أسفر عن إصابة أمها بإصابات خطيرة وإصابة شقيقها أيضًا.
وأشارت المصادر إلى أن الجيران تمكنوا من القبض على الفتاه، وتم تسليمها إلى الجهات الأمنية في مديرية المعافر، وباشرت التحقيق في الجريمة لكشف ملابساتها.
وبحسب المصادر؛ فإن والد الفتاة القتيل بشير مهيوب ضابط في الأمن القومي، وكان يعمل في عدن سابقًا؛ لافتة إلى أن الغموض لا يزال يكتنف الجريمة.
وأكدت المصادر أن "الفتاة كانت تحظى بحب كبير من قِبَل والدها دون جميع أشقائها، وهي طالبة متفوقة في الثانوية العامة".
كما أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات جارية مع الفتاة، وسيتم كشفها فور الانتهاء من التحقيقات.
وفي سياق ذي صلة، نقل موقع "يمن مونيتور" عن مصادر محلية، أن الفتاة في الصف الثاني الثانوي، عانت من مرض نفسي في الفترة الأخيرة.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 12:14 PM
كانت تحظى بحب والدها.. والغموض يحيط بالجريمةجريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها
في جريمة مروعة باليمن، أقدمت فتاة في السابعة عشرة من عمرها، أمس السبت، على قتل والدها وإصابة أمها وأخيها بالرصاص في مديرية المعافر، جنوب غربي محافظة تعز.
ونقلت وسائل إعلام يمنية، عن مصادر محلية، أن فتاة تُدعى "بشرى"، سرقت مسدس والدها بشير مهيوب التميمي، وأطلقت النار عليه فأردته قتيلًا على الفور.
وحسب موقع "الموقع بوست" اليمني، أضافت المصادر أن الفتاة بعد أن قتلت والدها أطلقت النار على والدتها أيضًا وشقيقها؛ مما أسفر عن إصابة أمها بإصابات خطيرة وإصابة شقيقها أيضًا.
وأشارت المصادر إلى أن الجيران تمكنوا من القبض على الفتاه، وتم تسليمها إلى الجهات الأمنية في مديرية المعافر، وباشرت التحقيق في الجريمة لكشف ملابساتها.
وبحسب المصادر؛ فإن والد الفتاة القتيل بشير مهيوب ضابط في الأمن القومي، وكان يعمل في عدن سابقًا؛ لافتة إلى أن الغموض لا يزال يكتنف الجريمة.
وأكدت المصادر أن "الفتاة كانت تحظى بحب كبير من قِبَل والدها دون جميع أشقائها، وهي طالبة متفوقة في الثانوية العامة".
كما أكدت مصادر أمنية أن التحقيقات جارية مع الفتاة، وسيتم كشفها فور الانتهاء من التحقيقات.
وفي سياق ذي صلة، نقل موقع "يمن مونيتور" عن مصادر محلية، أن الفتاة في الصف الثاني الثانوي، عانت من مرض نفسي في الفترة الأخيرة.
، جريمة مروعة باليمن.. فتاة تقتل والدها وتصيب أمها وأخاها ،
المصدر : الخليج 365
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