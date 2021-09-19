محمد بن مسعود - الدمام - حدّدت آخر موعد لتسلُّم العروض في ظرف مغلق حتى 28 سبتمبر الجاري أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" توافر 184 مركبة للبيع بالجملة. وبيّنت الشركة عبر إعلانها أن المركبات تشمل 111 شاحنة و73 سيارة. ودعت الشركة الراغبين في الشراء إلى إرسال العرض بظرف مغلق إلى مبنى الإدارة العامة بالرياض في موعد أقصاه 28 سبتمبر 2021. وقالت: لمزيدٍ من التفاصيل والاستفسار عن المركبات يُرجى التواصل على contactdetails والهاتف 011 - 2027777 وبريد إلكتروني: [email protected] 19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 12:13 PM حدّدت آخر موعد لتسلُّم العروض في ظرف مغلق حتى 28 سبتمبر الجاري 111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة 111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" توافر 184 مركبة للبيع بالجملة. وبيّنت الشركة عبر إعلانها أن المركبات تشمل 111 شاحنة و73 سيارة. ودعت الشركة الراغبين في الشراء إلى إرسال العرض بظرف مغلق إلى مبنى الإدارة العامة بالرياض في موعد أقصاه 28 سبتمبر 2021. وقالت: لمزيدٍ من التفاصيل والاستفسار عن المركبات يُرجى التواصل على contactdetails والهاتف 011 - 2027777 وبريد إلكتروني: [email protected] الكلمات المفتاحية ، 111 شاحنة و73 سيارة.. "نادك" تعلن توافر 184 مركبة للبيع بالجملة ،

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