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مؤتمر لمتحدثي الصحة والتجارة والملكية الفكرية لمناقشة مستجدات كورونا

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الدمام - شريف احمد - يناقش المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ا اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 ، عدة موضوعات ، للصحة والتجارة و الملكية الفكرية.

حيث يتحدث د. محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن منها مؤشرات وباء كورونا ، والأوضاع العالمية ، والمؤشرات الوبائية ، وعدد التحصين باللقاح ، أبرز الاستفسارات الشائعة ، وأبرز الإحصائيات الصحية

كما يناقش عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية ، والتخفيضات في اليوم الوطني وآلية التحقق منها ، والرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية .

ويناقش ياسر الحكمي المتحدث باسم الهيئة للملكية الفكرية موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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