شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر لمتحدثي الصحة والتجارة والملكية الفكرية لمناقشة مستجدات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يناقش المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ا اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 ، عدة موضوعات ، للصحة والتجارة و الملكية الفكرية.

حيث يتحدث د. محمد العبدالعالي، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن منها مؤشرات وباء كورونا ، والأوضاع العالمية ، والمؤشرات الوبائية ، وعدد التحصين باللقاح ، أبرز الاستفسارات الشائعة ، وأبرز الإحصائيات الصحية

كما يناقش عبدالرحمن الحسين، المتحدث باسم وزارة التجارة، متابعة التزام المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية ، والتخفيضات في اليوم الوطني وآلية التحقق منها ، والرقابة على الأسواق والمحلات للالتزام بالطاقة الاستيعابية .

ويناقش ياسر الحكمي المتحدث باسم الهيئة السعودية للملكية الفكرية موقف المملكة بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات المتعلقة بكورونا.