وقاية تنشر الدليل الارشادي لآثار التعرض لحرارة الشمس المرتفعة 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشرت هيئة الصحة العامة الدليل الإرشادي لآثار التعرض لدرجات المرتفعة على صحة الإنسان وطرق الوقاية منها.

وأوضحت وقاية، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أن الدليل يهدف إلى التوعية بالمخاطر الصحية وطرق الوقاية منها.

الإجهاد الحراري وأعراضه

ويسبب التعرض لحرارة الشمس المرتفعة حالة الإجهاد الحراري، ومن أعراضه “رؤية غير واضحة، هذيان وغموض الكلام، ارتفاع الحرارة والتعرق، الغثيان، فقدان الوعي”.

وتشمل خطوات إسعاف المصاب بالإجهاد الحراري: “الاتصال بالطوارئ للحصول على الرعاية الطارئة، نقل المصاب لمنطقة مظلة وباردة، إزالة الملابس الخارجية، شرب رشفات من المياه بشكل متكرر، تبريد الجسم بكمادات باردة، تهوية المصاب”.

الوقاية من الإجهاد الحراري

وتشمل طرق الوقاية من الإجهاد الحراري فهي كالتالي:

– تجنب الازدحام الشديد أثناء السير

– الإكثار من شرب السوائل والمياه

– أخذ قسط من الراحة

– استخدام مظلة فاتحة اللون

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