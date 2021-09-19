تنبيه من أمطار رعدية على منطقة عسير

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - واس

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب , إضافة إلى الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان كما تنشط الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشمال المملكة.

سحب رعدية ممطرة

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير ,على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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