القبض على مواطن اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه بجدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-19

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، إلقاء القبض على شخص اعتدى على آخر بإطلاق النار عليه.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، اعتدى على مواطن آخر بإطلاق النار عليه في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة، نتيجة خلاف سابق بينهما، ما نتج عنه إصابته – حالته الصحية مستقرة.

وأضاف متحدث شرطة مكة أنه جرى ضبط السلاح المستخدم وإيقاف الجاني واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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