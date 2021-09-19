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نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، في ردم "بئـر مكشوفة" غير معروف صاحبها على طريق مكة جدة القديم.
جاء ذلك بعد وقوف مدير قسم المياه ورئيس لجنة الآبار الأهلية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس سمير السليهبي مع الجهات المعنية، على الموقع، عقب بلاغ عن وجودها.
وتم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص "الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية والصحة".
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
وأضاف الغامدي: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 11:40 AM
بمشاركة الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية والصحة"البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم
نجح مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، في ردم "بئـر مكشوفة" غير معروف صاحبها على طريق مكة جدة القديم.
جاء ذلك بعد وقوف مدير قسم المياه ورئيس لجنة الآبار الأهلية بمكتب الوزارة بالعاصمة المقدسة المهندس سمير السليهبي مع الجهات المعنية، على الموقع، عقب بلاغ عن وجودها.
وتم اتخاذ اللازم وردم البئر، بمشاركة جهات الاختصاص "الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية والصحة".
وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي: أتاحت الوزارة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
وأضاف الغامدي: على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (8002472220)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.
، "البيئة" تردم بئرًا مكشوفة على طريق مكة جدة القديم ،
المصدر : الخليج 365
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