، "تطوير مكة" و"وزارة السياحة" تناقشان آليات تنمية المزارات السياحية بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقاءٌ استعرض الطموحات التي تستهدفها رؤية 2030 حول مستقبل السياحة بالمملكة

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، على مدى يومين، لقاء مع وزارة السياحة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي ووكيل التخطيط الاستراتيجي وذكاء الأعمال بوزارة السياحة المهندس أحمد عرب ومسؤولين من الهيئة الملكية لمكة المكرمة؛ لاستعراض استراتيجية وزارة السياحة ومواءمتها مع استراتيجية الهيئة لمنطقة مكة المكرمة.

واستعرض اللقاء الطموحات المنشودة التي تستهدفها رؤية المملكة 2030 في وصول عدد الزيارات للمملكة إلى 147 مليون زيارة؛ لتكون السعودية ضمن أعلى خمس وجهات عالمية.

وتخلل اللقاء الذي عُقد في برج الساعة المجاور للمسجد الحرام، زيارة الوفد لمتحف الساعة؛ حيث تَعرف الوفد على آلية عمل أكبر ساعة في العالم، بالإضافة

إلى التعرف على أسرار الكون والفضاء.

ويقع متحف برج الساعة في أعلى نقطة في مكة المكرمة، وهي شرفة برج الساعة؛ فيما صمم المتحف بطريقة تأخذ الزائرين في جولة تحكي لهم قياس الوقت بدءًا من الكون والمجرات، وانتهاءً بساعة مكة المجاورة للحرم مهوى أفئدة المسلمين ووجهة صلاتهم ورمز توقيت العالم الإسلامي.

ويُعد المتحف فريدًا في عرض دور المملكة في علوم الفضاء لسبر أغوار الكون الفسيح برؤية عميقة بدأت برحلة منذ عهد الراحل الملك عبدالعزيز قبل قرابة 90 عامًا، حتى تم افتتاحه بعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتوجه الوفد إلى قرية الكر السياحية في اليوم التالي، وتعرف على أبرز المكونات الجاذبة في القرية، ومدى تطويرها وتفعيلها، لتتواءم مع استراتيجيات السياحة السعودية، واستقل الوفد بعد ذلك عربات التلفريك للتوجه إلى محافظة الطائف والوقوف على جبل لبنان، وتم مناقشة أبرز الفرص السياحية التي من الممكن أن تستثمر في هذه المنطقة الجبلية ذات الأجواء الباردة.

واطلع وفد وزارة السياحة خلال جولتهم في مزرعة ومصنع للورد الطائفي، على أبرز مراحل إنتاج الورد الطائفي الشهير والذي يصدر خارج المملكة لعدة دول عالميًّا، وشاهد الوفد كذلك أبرز المعالم والأنشطة السياحية لمنطقة الشفا الجبلية والتي تمتاز بالأجواء الباردة والمنتجعات الفندقية والترفيهية.

واختتم بزيارة مجمع الستي ووك التجاري، الذي يعد أحد المشاريع التنموية والترفيهية في محافظة الطائف ويحتوي على العديد من الماركات العالمية، ويعد مشروع الطائف "سيتي ووك" وجهة عائلية يهدف إلى تقديم واحدة من أفضل تجارب الترفيه العائلي في مدينة الطائف، كما يُعنى بجودة الحياة، ويضم أحدث صالات السينما بـ10 شاشات وأكثر من 700 مقعد.