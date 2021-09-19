، تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
قالت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون: إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة؛ فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام؛ لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".
وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلًا عن تناول الطعام؛ إذ إن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان؛ لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.
وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارًا للوجبات الخفيفة، إذا شربناها مع رغيف خبز؛ ستقلل من الجوع، وسيتلقى جسمنا الدهون؛ لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.
وأكدت أن هناك أشخاصًا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة؛ لكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.
وتابعت: "القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا يُنصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص الذين يعانون من القلق واضطرابات النوم، فيفضل لهم شرب القهوة في الصباح فقط".
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 11:24 AM
لا يُنصح بها على معدة فارغةتعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة
قالت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، إيرينا ليزون: إن تناول القهوة في الصباح لن يضر بالصحة في حال شربها مع الطعام أو بعده.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، تحدثت الطبيبة لإذاعة "سبوتنيك" قائلة: "تحفز القهوة إنتاج حمض الهيدروكلوريك. وإذا شربت القهوة على معدة فارغة؛ فسيبدأ في المعدة إنتاج عصير هضم الطعام؛ لكن لا يوجد طعام فيها. ولدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، والأشخاص المعرضين لزيادة حموضة المعدة، خاصة مع التهاب المعدة؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والحموضة المعوية".
وأشارت الطبيبة إلى أن شرب القهوة في النهار لا يجب أن يصبح بديلًا عن تناول الطعام؛ إذ إن هذا المشروب لا يحتوي على العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الإنسان؛ لكنه يمكن أن يكون وجبة خفيفة جيدة.
وأضافت: "يمكن أن تكون القهوة خيارًا للوجبات الخفيفة، إذا شربناها مع رغيف خبز؛ ستقلل من الجوع، وسيتلقى جسمنا الدهون؛ لكن الوجبة الرئيسية يجب أن تكون متوازنة بالفيتامينات والدهون والكربوهيدرات والبروتينات.
وأكدت أن هناك أشخاصًا يعتبرون القهوة بالنسبة لهم منعشة؛ لكن الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في النوم لا يجب أن يشربوا القهوة في المساء.
وتابعت: "القهوة لها تأثير محفز، لذلك لا يُنصح بشربها قبل النوم بثلاث إلى أربع ساعات. أما الأشخاص الذين يعانون من القلق واضطرابات النوم، فيفضل لهم شرب القهوة في الصباح فقط".
، تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر تعرّف على الوقت الأمثل لشرب القهوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.