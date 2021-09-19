، مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة ،

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صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية (طنَّيْن) من الخضراوات والفواكه المتنوّعة خلال حملة ميدانية على (الباعة الجائلين) في سوق النكَّاسة العشوائي بمكة المكرّمة، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، ومشاركة الإدارة العامة للنظافة.
وواصلت بلدية الشوقية الفرعية جولاتها على صالونات الحلاقة؛ للتأكّد من التزامها بالاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ونتج عن الجولات إغلاق 4 صالونات للحلاقة لم تلتزم بالأنظمة.
كما نفَّذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية على عددٍ من المحال التجارية وتغريم غير الممتثلين على منصة امتثال، إضافةً إلى تنفيذ جولة بنطاق البلدية لرصد الباعة الجائلين في مدخل حي الجعرانة، حيث أسفرت عن مصادرة كمية من الفواكه والخضراوات وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وعمل محضر بذلك.
19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443 11:25 AM
أغلقت بلدية الشوقية 4 صالونات للحلاقة لم تلتزم بالأنظمةمصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة
صادرت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة ببلدية المسفلة الفرعية (طنَّيْن) من الخضراوات والفواكه المتنوّعة خلال حملة ميدانية على (الباعة الجائلين) في سوق النكَّاسة العشوائي بمكة المكرّمة، بمساندة إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدّسة، ومشاركة الإدارة العامة للنظافة.
وواصلت بلدية الشوقية الفرعية جولاتها على صالونات الحلاقة؛ للتأكّد من التزامها بالاشتراطات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، ونتج عن الجولات إغلاق 4 صالونات للحلاقة لم تلتزم بالأنظمة.
كما نفَّذت بلدية العمرة الفرعية جولات ميدانية على عددٍ من المحال التجارية وتغريم غير الممتثلين على منصة امتثال، إضافةً إلى تنفيذ جولة بنطاق البلدية لرصد الباعة الجائلين في مدخل حي الجعرانة، حيث أسفرت عن مصادرة كمية من الفواكه والخضراوات وتسليمها لجمعية حفظ النعمة وعمل محضر بذلك.
، مصادرة طنَّيْن من الخضراوات والفواكه بمسفلة مكة ،
المصدر : الخليج 365
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