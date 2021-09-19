شكرا لمتابعة خبر عن محتالون يزعمون إخراج اللقاح من الجسم بـ"الحجامة" مقابل 300 ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يسعى بعض متخصصي الحجامة لجذب ضحايا تصديق شائعات خطر لقاح كورونا ، ويزعمون القدرة على إخراجه من الجسم مباشرة بعد التطعيم بمبلغ يصل إلى 300 ريال.

واستغل مروجو هذه الفكرة، امتناع بعض مراكز الحجامة عن تقديم الخدمة لآخذي اللقاح بمدة قدرها 10 أيام من تاريخ تلقي الجرعة، ليدعون أن لديهم حلول لهذه الظاهرة من خلال ترويج أرقام متخصصين في الحجامة يمكنهم تقديم خدمة الزيارة المنزلية، بحسب صحيفة "الوطن".

ودعا مروجو تلك الفكرة «ضحايا الشائعات» إلى تعلم طريقة الحجامة من الإنترنت للقيام بها بأنفسهم أو من خلال أحد أفراد العائلة بعد تلقي اللقاح مباشرة، حتى لا يدخل إلى الجسم على حد قولهم، فيما أكد بعضهم إمكانية زيارتهم لمنزل من يرغب في عمل الحجامة.