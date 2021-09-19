شكرا لمتابعة خبر عن فيديو يوثق السرعة الجنونية لقائد مركبة متهور.. و "المرور" يتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع مقطع فیدیو نشره مغرد عبر تويتر يظهر قيادة شخص لمركبة بسرعة متهورة على أحد الطرق.

وبين مقطع الفيديو أحد الأشخاص يقود مركبته بسرعة جنونية على أحد الطرق معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر وقام بنشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المرور" نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام ".