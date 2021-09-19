شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يعترض سيارة بها نساء ويدخل في مشادة معهن ويعتدي على قائدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن قيام شخص في حالة غير طبيعية باعتراض سيارة "جمس" في أحد الشوارع، وأخذ يطلق الشتائم النابية إلى قائدها الذي كان برفقته نساء وأطفال.

وأبان الفيديو، الشخص الذي كان يرتدي "سروال وفانيلة" وهو يحاول فتح باب السيارة الجيمس ووجه شتائم وسباب لقائدها، وحاول الاعتداء عليه، إلا أن الأخير أغلق زجاج السيارة.

وظهر خلال الفيديو، الشخص الذي هدد المركبة الجيمس وهو يذهب لسيارته وأخرج منها أداة معدنية وهدد من بداخل المركبة، وقام بضرب واجهة المركبة أكثر من مرة.