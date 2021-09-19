شكرا لمتابعة خبر عن شروط الحصول على دعم برنامج ريف والفئات المستهدفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج ريف، في تغريدة عبر تويتر أنه عبارة عن برنامج حكومي مخصص لدعم مربي الماشية والنحالين وصيادي الأسماك والمزارعين في القطاعات المدعومة .

وأضاف البرنامج أن شروط الاستفادة من برنامج ريف هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وحاملات لبطاقة التنقل ،أن يكون المتقدم من ممتهني أحد المهن الذي حددها البرنامج ومباشرا لمهامها بنفسه ،ألا يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العام أو الخاص ،ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة ، ألا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدم 9000 رأس ، يحق للمتقدم الاستفادة من دعم ثلاث قطاعات لحد أقصى .

كما اشترط ألا يتجاوز الدعم السنوي المقدم للمستفيد 54 ألف رأس ، تقديم ما يثبت الأهلية لمزاولة المهنة ووثائق معتبرة لدى البرنامج ،الالتزام بكافة الاشتراطات ، وأن يكون من سكان المنطقة الإدارية التي يشملها الدعم،استيفاء شرط زيارة ممثل برنامج ريف للتحقق من المشروع على أرض الواقع .

وفي وقت سابق أوضحت وزارة البيئة أن برنامج ريف يهدف إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين نمط الحياة، حيث تستقبل البوابة طلبات المستفيدين من القطاعات المختلفة التي يستهدفها البرنامج، من مختصي تربية النحل، ومنتجي البن العربي، والورد، والمحاصيل البعلية والفاكهة المستهدفة بالدعم، ليتم بعد ذلك تقديم الدعم المادي المباشر إلى جانب برامج تطويرية للمزارعين المسجلين بعد مراجعة طلباتهم.