شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تعتمد خطة للتطعيم ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):اعتمد مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، خطة للتطعيم الموجه والتوسع في التغطية بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل تنفيذ حملات ميدانية للوصول للمستهدفين وتطعيمهم في أماكن تواجدهم.
وتسعى الوزارة عبر خطة التحصين إلى الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها والقرى وسكن العمال، فيما نحو 50% من سكان المملكة تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا والبالغ عددهم 17,639,908، بحسب "الوطن".
وفي السياق نفسه، أكد مجلس شؤون الأسرة أن نحو 79.8% من الطلاب والطالبات تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.