شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تعتمد خطة للتطعيم ضد كورونا بالقرى ومساكن العمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمد مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة، خطة للتطعيم الموجه والتوسع في التغطية بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ، والتي تشمل تنفيذ حملات ميدانية للوصول للمستهدفين وتطعيمهم في أماكن تواجدهم.

وتسعى الوزارة عبر خطة التحصين إلى الوصول إلى الأماكن التي يصعب الوصول إليها والقرى وسكن العمال، فيما نحو 50% من سكان المملكة تلقوا جرعتين من لقاحات كورونا والبالغ عددهم 17,639,908، بحسب "الوطن".

وفي السياق نفسه، أكد مجلس شؤون الأسرة أن نحو 79.8% من الطلاب والطالبات تلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا.