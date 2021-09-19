شكرا لمتابعة خبر عن "إرادة" ينظم فعالية اليوم العالمي لمنع الإنتحار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فاطمه الرويلي (صدى):

نظم مجمع إرادة والصحة النفسية لخدمات إرادة بجدة ممثلاً في إدارة العلاقات العامة والإعلام والتوعية الصحية فعالية اليوم العالمي لمنع الإنتحار بهدف رفع مستوى الوعي والإدراك لدى المستفيدين تزامناً مع المرحلة الحالية التي تتطلب التوعية الرقمية والتكنولوجية والتعرف على ابرز المستجدات والدراسات التي تحدد الأسباب لهذه الظاهرة العالمية.

بدورها ثمنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من المستفيدين متطلعين لتقديم الفائدة التي يحتاجها المجتمع وأفراده.