ضبط قائد مركبة ارتكب مخالفة وتباهى بها عبر مواقع التواصل

الرياض - محمد عبدالله - ألقى رجال المرور القبض على قائد مركبة تعمد السير بطريقة مخالفة وتباهى بمخالفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى «المرور» بلاغا – عبر تويتر – بشأن المخالفة التي ارتكبها قائد المركبة.وقال: إنه تم ضبطه، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

ويتضمن نظام المرور القواعد الكاملة للسير على الطريق ومن بينها مراعاة علامات الطريق والعاكسات والشاخصات الملحقة ووجوب التقيد بها وبالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة من قبل السائق، وفقًا لأحكام النظام ولائحته.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

اقرأ أيضا

بالفيديو.. سائق «متهوِّر» يتعمَّد الاصطدام بمركبة أخرى.. والمرور يضبطه