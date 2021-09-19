«الأرصاد» عن طقس الأحد: سحب رعدية ممطرة على 3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في تقريره لطقس الأحد، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث الى جازان.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، إلى أنه متوقع نشاط الرياح السطحية قد تثير الغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

أما عن الخليج العربي، فقال «الأرصاد»، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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