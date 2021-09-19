رابط الاستعلام عن نتائج القبول بكلية الملك خالد العسكرية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادة الجامعية.

وأوضحت كلية الملك خالد العسكرية عبر موقعها الإلكتروني أنَّ الاستعلام عن نتائج القبول يكون عبر هذا الرابط «اضغط هنا».

شروط القبول بكلية الملك خالد العسكرية

وكانت كلية الملك خالد العسكرية أعلنت شروط وضوابط القبول بالكلية فيما يلي:

1-أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

2-أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

3-أن يكون غير متزوج بأجنبية .

4- ألا يزيد سن المتقدم -عند بدء العام الدراسي-بموجب بطاقة الهوية الوطنية على (27) سنة لجميع التخصصات، عدا الأطباء فلا يزيد سن المتقدم على (30) سنة.

5-أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى ( 165 سم – 52 كجم ) والحد الأعلى ( 188 سم – 95 كجم ) .

6-أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بانتظام كلي وألّا يقل تقديره عن (جيد) في التخصصات المطلوبة اضغط هنا وألّا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من عام دراسي واحد.

7-أن يؤدي اختبار (كفايات اللغة الإنجليزية STEP) الذي يعقد في المركز الوطني للقياس وذلك للتخصصات الصحية (عدا الأطباء).

8-أن يؤدي اختبار القدرات العامة الذي يعقده المركز الوطني للقياس، وذلك (للتخصصات النظرية فقط)

9-الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

10-إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية والصحية.

11-معادلة الشهادة من قبل وزارة التعليم للحاصلين على الشهادة الجامعية من جامعات الخارج.

12-أن يجتاز جميع إجراءات القبول مثل اختبارات التخصص ،المقابلة الشخصية ، اختبار اللياقة البدنية، التزكية الأمنية، اختبار كفايات الحرس الوطني .

13-أن يجتاز الفحص الطبي ولا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة القبول والتسجيل وتعتبر نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق له المطالبة بإعادة الكشف الطبي .

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