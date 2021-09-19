ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة لنحو 40,7 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أظهرت بيانات وزارة الصحة، اليوم الأحد، وصول الجرعات المعطاة من لقاح فيروس كورونا إلى 40,691,717 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزًا.

وفي سياق آخر كشف مجلس شؤون الأسرة، أمس السبت، عن نسب الحاصلين على لقاح كورونا، من الطلبة والطالبات.

وقال «شؤون الأسرة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن 89% من إجمالي الطلاب والطالبات حصلوا على لقاح كورونا، بينهم 16.27% حصلوا على جرعة واحدة، فيما حصل 79.87% على جرعتين.

وأكد مجلس شؤون الأسرة، على دور الأسرة في حماية أبنائها الملتحقين بالتعليم من خلال تزويدهم بالمعلومات والإجراءات الصحية الوقائية أثناء وجودهم في المدرسة.