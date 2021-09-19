الحصيني: أمطار ورياح على 3 مناطق خلال الساعات المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، هبوب رياح وهطول أمطار على 3 مناطق بالمملكة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، أنه من المتوقع، هطول أمطار متفاوتة على مرتفعات: «عسير وجازان وعُمان».

كما توقَّع، هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من منطقة الرياض من ثادق حتى الأفلاج ومن حرض حتى القويعية والحدود السعودية القطرية وأجزاء من الغربية.

وأشار الباحث في الطقس والمناخ، إلى أن الأجواء ستكون حارة نسبيًا نهارًا ومعتدلة فجرًا على معظم المناطق.

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