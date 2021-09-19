تنبيهات الأرصاد: أمطار رعدية وضباب وأتربة على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - نبّه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن ضباب وهطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة بعدد من مناطق المملكة، مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وذلك خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد.

ضباب ورؤية متدنية

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إن مناطق: تبوك «الوجه، أملج، ضباء» والمدينة المنورة «ينبع» وجازان «الدرب، جازان، فرسان» والشرقية «الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة» تشهد ضبابًا مصحوبًا بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

أمطار رعدية ورياح وأتربة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي جازان «أبو عريش، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب» وعسير «أبها، أحد رفيدة، الحرجة، النماص، بارق، تنومة، خميس مشيط، بلقرن، سراة عبيدة، ظهران الجنوب».

فيما تشهد مناطق الرياض «الأفلاج، السليل، حوطة بني تميم، وادي الدواسر، الخرج، الدرعية، الدلم، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، رماح، الدوادمي، عفيف» وحائل «بقعاء، حائل، سميراء، موقق، الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة» ومكة المكرمة «الجموم، العاصمة المقدسة، بحرة، خليص» والقصيم «البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء» تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

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