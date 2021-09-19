المرور: 4 خطوات لتجديد رخصة سيارة عليها مخالفات

الرياض - محمد عبدالله - حدَّد المرور السعودي الخطوات المطلوبة لتجديد رخصة السيارة في حالة وجود مخالفات على مالكها.

وقال «المرور»، إنَّ المستفيد في تلك الحالة عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، ويمكنه تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

جاء ذلك ردًا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين، أريد تجديد استمارة سيارة عليها مخالفات على المُفوِّض (المالك) فهل عليه سداد الرسوم والمخالفات، والفحص الفني والتأمين، أو تجديدها عن طريق الحساب الخاص به في بوابة أبشر.

اقرأ أيضًا

العتيبي: ضحايا الحوادث المرورية أكثر من «كورونا».. و6 نصائح لقيادة آمنة